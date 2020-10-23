الدمام 06ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 724 جولة رقابية، وجولتين مشتركتين مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن 229 مخالفة لحالات عدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد19 في الأسواق والمراكز التجارية، وتكدس في الأسواق ومساكن العمالة.كما رفعت الأمانة6811 طنا من النفايات، وأزالت 3349 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، وغسلت وطهرت وعقمت 725 موقعاً، بمشاركة 440 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، استخدموا 161267 لتراً من المعقمات والمطهرات.// انتهى //19:42ت م0106