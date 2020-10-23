الجزائر 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسأعلن الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد وباء فيروس كورونا في الجزائر الدكتور جمال فورار تسجيل 273 إصابة مؤكدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المسجلة في البلاد منذ بداية انتشار الفيروس أواخر شهر فبراير الماضي إلى 55630 حالة.وكشف المتحدث في المؤتمر الصحفي اليومي المخصص للوضع الوبائي عن تسجيل 9 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" خلال المدة نفسها، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1897 وفاة.وفي المقابل بلغ عدد حالات الشفاء حتى اليوم 38788 حالة، وذلك بعد تسجيل 170 حالة تعافٍ جديدة، فيما يرقد 31 مريضا في العناية المركزة.// انتهى //19:45ت م0107