بريدة 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واستفقد المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم عبدالله بن محمد الشبانات مراكز هيئة مدينة بريدة الأربعة.واطّلع الشبانات على سير العمل الميداني والتوعوي، كما التقى بالأعضاء الميدانيين أثناء زيارته للمراكز، مؤكدا على الأعضاء أهمية تكثيف الفرق الميدانية والحضور الفاعل في الأسواق والمتنزهات والأماكن العامة تطبيقاً لخطة الفرع الميدانية والتوعوية.وتأتي هذه الزيارات والجولات الميدانية للتأكد من سير العمل والوقوف على مواقع الأعضاء ميدانياً بتوجيه ومتابعة مباشرة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند -حفظه الله- في سبيل تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهم الله- .// انتهى //19:48ت م0110