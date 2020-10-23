الرياض 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسحقّق فريق القادسية فوزه الأول مساء اليوم على ضيفه فريق ضمك بنتيجة 1-2، ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وسجل الهدف الأول للقادسية لاعبه ويليامز عند الدقيقة 66، قبل أن يتعادل لضمك إبراهيم الشنيحي عند الدقيقة 69، وفي الدقيقة 77 تحصل القادسية على ركلة جزاء تقدم لها اللاعب اسبيريا ليضعها في شباك ضمك معلنًا فوز فريقه الأول بعد عودته لدوري المحترفين السعودي هذا الموسم.وبهذه النتيجة يصبح رصيد القادسية 3 نقاط في المركز الثامن، فيما بقي فريق ضمك في المرتبة الـ 15 ما قبل الأخير دون نقاط.// انتهى //19:50ت م0111