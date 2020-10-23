عمّان 6 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسرحبت الحكومة الأردنية بالإعلان عن توقيع اتفاق وقف إطلاق نار دائم في ليبيا، الذي جرى توقيعه اليوم في جنيف برعاية الأمم المتحدة.وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، أهمية الاتفاق في إتاحة البيئة المناسبة لاستكمال المسار السياسي، وانخراط الأطراف الليبية في حوار ليبي-ليبي ومفاوضات سياسية جادة تستهدف إنهاء الأزمة ووقف التدهور وإعادة الأمن والاستقرار، وضمان سيادة ليبيا على أراضيها وحماية مصالح شعبها وفق المرجعيات المعتمدة، وبما يضمن حماية الشعب الليبي ومنع التدخلات الخارجية.// انتهى //21:37ت م0132