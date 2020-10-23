إسلام آباد 6 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واساتفقت باكستان والأرجنتين على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبخاصة في مجالي الاقتصاد والتجارة.جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الرابع للمشاورات السياسية الذي انعقد اليوم بين وفدي البلدين عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة الوكيل المساعد بوزارة الخارجية الباكستانية فيصل نياز تيرمزي، ونائب وزير السياسة الخارجية بوزارة الخارجية الأرجنتينية جوس ليوس بيرز.وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية أن الاجتماع ركز على استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة وضع جائحة فيروس كورونا المستجد.كما تطرق الجانبان إلى القضايا الدولية والإقليمية، والتعاون الثنائي بين البلدين في المحافل الدولية.// انتهى //21:37ت م0133