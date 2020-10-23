تونس 6 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسقرر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي اليوم، فتح المعبر الحدودي برأس جدير مع ليبيا، مؤكدًا ضرورة احترام البروتوكول الصحي المتفق عليه بين الجانبين.وأكدت رئاسة الحكومة التونسية اليوم، أن جلسة عمل جمعت هشام المشيشي، ووزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، وكبار المسؤولين في الخارجية التونسية، تطرقت إلى مخرجات المفاوضات التونسية - الليبية حول استئناف التبادل التجاري واستعادة حركة تنقل الأشخاص بين البلدين.كما استُعرض خلال جلسة العمل أهم الملفات السياسية المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية، وأبرز ملفات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتبادل التجاري.// انتهى //21:37ت م0134