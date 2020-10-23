الخرطوم 6 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسثمن مجلس السيادة السوداني، إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، رسمياً إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو فتح كبير للسودان ستنعكس آثاره على مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد فضلاً عن علاقات السودان الخارجية.وقال بيان صادر عن مجلس السيادة: إن الجهود التي بذلتها أجهزة الحكم في مجلسي السيادة والوزراء لها دور كبير في الوصول إلى هذه الخطوة التي ظل ينتظرها الشعب السوداني لسنوات طويلة، حيث يمثل خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب انتصاراً للسودان في معركة إعادة الكرامة للشعب السوداني.وتقدم بالشكر للإدارة الأمريكية لاتخاذها هذا القرار الشجاع ولكل من وقف مع السودان في المحافل الإقليمية والدولية حتى نال مبتغاه.// انتهى //21:40ت م0135