الخرطوم 6 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسوُقع بمقر البنك الدولى بالخرطوم اليوم على اتفاقية بين حكومة السودان والبنك الدولي على منحة بقيمة حوالي 370 مليون دولار.وقع عن السودان وزيرة المالية الدكتورة هبة محمد علي، فيما وقع عن البنك الدولي المدير القطري لدى دول السودان, أريتريا, وإثيوبيا، وجنوب السودان بالبنك الدولي عثمان دايون.وأوضحت الوزيرة خلال حفل‏ التوقيع أن المنحة ستخصص لدعم ‏المواطنين بطريقة مباشرة، خاصة الأسر المتعففة عبر برنامج دعم الأسر.بدوره، قال عثمان دايون إن السودان خطا خطوات تستحق الدعم والإعجاب، وأن ذلك يعد تقديراً لحكومة السودان لبدء مرحلة جديدة من الحكم الديمقراطي.// انتهى //21:41ت م0136