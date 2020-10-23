إسلام آباد 6 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسالتقى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في مكتبه بإسلام آباد برئيس البرلمان الأفغاني رحمان رحماني الذي وصل اليوم إلى باكستان على رأس وفد برلماني أفغاني في زيارة رسمية.وجرى خلال اللقاء الذي حضره رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية أسد قيصر تناول العلاقات الثنائية بين باكستان وأفغانستان وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات وبخاصة في المجال التجاري.كما استُعرض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك عملية السلام والمصالحة الأفغانية.// انتهى //21:42ت م0137