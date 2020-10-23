القاهرة 6 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسعبرت اليوم المجرى الملاحي لقناة السويس واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، طولها ٣٩٩ مترا، وعرضها 59 متراً، وتستطيع حمل حتى ١٩٦٣٠ حاوية "مكافئة".وأعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في تصريح له اليوم أن سفينة الحاويات العملاقة (MILAN MAERSK) الدنماركية عبرت المجرى الملاحي بغاطس بلغ 4ر17 متراً، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القناة، خلال رحلتها عبر القناة، ضمن قافلة الشمال، قادمة من ميناء طنجة بالمغرب ومتجهة إلى سنغافورة بحمولة كلية قدرها ٢١٤ ألف طن.وأضاف أن عملية عبور هذه السفينة العملاقة للقناة بهذا الغاطس غير المسبوق تعد حدثاً فريداً وعبور غير تقليدي، سبقها دراسات دقيقة من قبل إدارتيّ التحركات والتخطيط والبحوث بالهيئة.// انتهى //21:43ت م0138