القاهرة 6 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسهنأت وزارة الخارجية المصرية، السودان بالتطورات الأخيرة المهمة التي تدفع نحو رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تمهيداً للتصديق عليه خلال المرحلة المقبلة.وأعربت في بيان صحفي اليوم عن تطلعها إلى أن يدشن القرار الأمريكي الأخير بدء مرحلة جديدة في العلاقات البناءة بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية بما يحقق مصالح الجانبين.وأكدت الخارجية المصرية ثقتها في أن يشكل التطور الأخير بداية أفق جديد نحو التقدم والازدهار، وبما يمهد لعودة السودان للاضطلاع بدوره الفاعل والمستحق على الساحتين العربية والإفريقية، وبما يحقق آمال وطموحات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية.// انتهى //21:43ت م0139