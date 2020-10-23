الرياض 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسنوّه معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبد الله بن إبراهيم العبدالكريم ، بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لقطاع المياه ، مثمناً حرصهما الدائم على ضمان أمن الإمداد لتحقيق الرفاه والعيش الكريم للمواطنين والمقيمين .جاء ذلك خلال تدشين ( التحلية) لإنتاجها من المياه المحلاة بمحطة تحلية حقل والبالغ 17.000 م3 يومياً من المياه المحلاة ، ممتدحاً جهود الكفاءات الوطنية بالمؤسسة التي وقفت وراء هذا الإنجاز ، وغيره من الإنجازات والمشروعات التنموية التي دُشنت خلال الفترة الماضية.وقال معاليه: "خلال الشهرين الماضيين أكمل الإنشاء، وبدأ الإنتاج من 6 محطات جديدة، سيكون لها أثر اقتصادي وتنموي كبير من خلال خفض تكاليف التشغيل والصيانة واستهلاك الوقود مع زيادة الإنتاج".// انتهى //21:51ت م0141