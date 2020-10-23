النعيرية 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واساستفادت 670 سيدة من المعرض المتنقل الذي نظمته إدارة مستشفى النعيرية العام – أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي - للتوعية بسرطان الثدي تحت شعار "الرحلة آمنة افحصي الآن" في المنشآت الصحية بالمحافظة.وأشار مدير المستشفى والمراكز الصحية بقطاع النعيرية بالإنابة هاني إنصيران إلى أن المعرض هدف إلى توعية وتثقيف السيدات بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وزيادة التوعية بمخاطره، وأهمية الكشف المبكر وطرق الوقاية منه ، وكيفية إجراء الفحص الذاتي، مبينا أن المعرض تنقل بين 4 محطات، سعيا لإفادة أكبر عدد ممكن من سيدات المجتمع، وأوضح أن المعرض استمر لمدة أربعة أيام. وبدأ في المكان المخصص أمام المدخل الرئيس بالمستشفى العام، ثم انتقل إلى قسم الطوارئ ثم إلى مركز صحي النعيرية ثم إلى محطته الأخيرة في مركز صحي العزيزية.وأفاد إنصيران أن التنسيق جار مع فرع الجمعية السعودية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالمنطقة الشرقية لإحضار العيادة المتنقلة للمحافظة وإجراء التصوير الإشعاعي للثدي (الماموغرام).21:55ت م0142