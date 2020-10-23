المجمعة 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واستغلب فريق الفيصلي على ضيفه الباطن بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة ضمن مواجهات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وجاء هدف الفيصلي الأول في الدقيقة 28 عن طريق اللاعب تفاريس، قبل أن يسجل اللاعب حسن شراحيلي هدف التعادل لفريق الباطن مع بداية الشوط الثاني عند الدقيقة الـ 45، وفي الدقيقة 74 تمكن اللاعب محمد الصيعري من تسجيل الهدف الثاني للفيصلي.وبهذه النتيجة رفع الفيصلي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، فيما تجمَّد رصيد الباطن بدون نقاط بعد مرور جولتين من الدوري في المركز الـ 16 والأخير.// انتهى //22:12ت م0147