الرياض 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واستعلن لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، غدًا عن الأندية الفائزة بجائزة المسؤولية الاجتماعية للأندية للموسم الرياضي 2019 - 2020، والتي سبق الإعلان عنها بداية الموسم الرياضي الماضي، وذلك بحضور مديري المسؤولية الاجتماعية بالأندية بمقر الاتحاد بالرياض.وترشح للفوز بهذه الجائزة في نسختها الثانية 17 ناديًا من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأندية دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وهي أندية: الأهلي، الهلال، التعاون، الرائد، الاتفاق، الفتح، الشباب، الوحدة، الفيصلي، أبها، ضمك، القادسية، الفيحاء، الحزم، الخليج، أحد والجيل.وأشاد رئيس اللجنة نزيه النصر بالمبادرات والجهود التي تنفذها الأندية، وبما تقدمه من عمل نموذجي ومميز في هذا المجال، مع الحرص الدائم من الأندية على الإسهام الفاعل في مجالات التنمية المجتمعية كافة.يذكر أنه ستُوقع على هامش اللقاء اتفاقية تعاون بين اللجنة وجمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة، كما ستقدم ورشة عمل حول آليات تسويق المبادرات الاجتماعية.// انتهى //22:19ت م0148