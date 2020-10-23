الدمام 06ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واساختتمت أمس حملة التبرع بالدم التي نظمتها اللجنة الصحية بخيرية تاروت، ومستشفى القطيف المركزي تحت عنوان "دمك حياة 4" والتي استمرت على مدى 3 أيام، وخصصت للرجال فقط ، وذلك في مقر روضة تاروت النموذجية.وأوضح المشرف ومنسق الحملة من بنك الدم المركزي اختصاصي المختبرات في بنك الدم بمستشفى القطيف مصطفى الأسود، أن عدد المتبرعين للحملة بلغ (297) متبرعاً، منوهاً بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والوقائية التي اتخذتها إدارة المستشفى، والكوادر الصحية خلال هذه الحملة حفاظاً على سلامة الجميع من فيروس كورونا.وبين الأسود، أن الحملة هدفت إلى تعزيز ثقافة التبرع بالدم وأهميته، وتغطية احتياجات المرضى المحتاجين للدم، وسد النقص لمخزون بنك الدم، والمسؤولية تجاه المجتمع والإسهام في إنقاذ حياة المرضى الذين هم في أمس الحاجة لنقل الدم وإبراز القيم الإنسانية التي يتمتع بها أفراد المجتمع.وتضمنت فعاليات الحملة مشاركة قسم الطب الوقائي بصحة القطيف، بهدف تفعيل وتنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، وبث الوعي والثقافة الصحية لرفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، حيث إن تطعيم الإنفلونزا يقلل الإصابة بها بنسبة تفوق 80%، حيث بلغ عدد المتقدمين للتطعيم 119 شخصاً من مختلف الفئات العمرية.‏‪// انتهى //‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬22:26ت م0151