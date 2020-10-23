سكاكا 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسنظمت الإدارة العامة للتوجيه بالتنسيق مع وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمس ، لقاءً علمياً عن بُعد بقاعة الشيخ فيصل المبارك -رحمه الله- بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الجوف تناول (دور الهيئة في الأمن الفكري) ألقاه مستشار معالي الرئيس العام فضيلة الدكتور صالح بن مقبل العصيمي والذي بين ضرورة الحرص على أمن الفكر والمحافظة عليه والبعد عن كل ما يخل به ، موضحاً مهمة عضو الهيئة في ذلك ومبيناً بأن عضو الهيئة له دور كبير في النصح بعدم الانسياق للانحرافات العقدية ووجوب السمع والطاعة لولي الأمر ، وحذر فضيلته من خطورة الفرق الضالة على المجتمع وحمايته من هذه الأفكار الضالة وضرورة وجود أمن اجتماعي وفكري.وحضر اللقاء منسوبو فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الجوف.وتأتي هذه اللقاءات بتوجيه ومتابعة من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.// انتهى //22:43ت م0154