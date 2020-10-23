طرابلس 6 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسرحب نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد معيتيق باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الذي رعته الأمم المتحدة ووُقع اليوم في جنيف بين ممثلين عن حكومة الوفاق والجيش.وقال في بيان اليوم: إن هذا الاتفاق من شأنه أن ينهي حالة الاقتتال ويحقن دماء الليبيين ويسهم في تحقيق الاستقرار والأمن وتوحيد مؤسسات الدولة وتحسين أوضاع الليبيين.وأضاف أن حكومة الوفاق لم تدخر جهداً في الدفع بمسارات العملية السياسية، مؤكداً الالتزام ببنود الاتفاقية عبر تجسيد عمل اللجان الفرعية، وإخلاء المدن من المظاهر المسلحة.// انتهى //22:48ت م0155