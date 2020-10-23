أحد المسارحة 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسقدمت جمعية البر الخيرية بمحافظة أحد المسارحة أجهزة حاسب مكتبي لطلاب الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية لتمكينهم من إكمال مسيرتهم التعليمية عن بعد.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية يحيى داود محزري أن الجمعية بالتعاون مع جمعية تميز الشبابية ولجنة التنمية بالمسارحة وبدعم من جمعية ارتقاء قامت بتوزيع ٢٠ جهازا لدعم الطلاب في التعليم عن بعد وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم أثناء المسيرة التعليميةمن جهة أخرى وقع رئيس جمعية البر يحيى داود محزري ورئيس جمعية تميز الشبابية مهدي حاج مباركي عقد شراكة مجتمعية لتأهيل وتدريب الشباب والأسر المنتجة وتهيئتهم لسوق العمل وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ لبناء الشباب والأسر.// انتهى //22:56ت م0157