عنيزة 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسأنهت إدارة السيول في بلدية عنيزة أعمالها استعداداً لاستقبال موسم الأمطار للعام الحالي ١٤٤٢هـ، حيث تقوم الإدارة بهذه الأعمال بشكل سنوي لضمان جودة التصريف.وبدأت البلدية منذ وقت مبكر تنظيف مناهل السيول والعبارات في أنحاء المحافظة من المخلفات والرواسب وفتح عدد من الأنابيب المسدودة، بالإضافة أعمال الصيانة اللازمة لمداخل ومخارج العبارات والأنابيب وأغطية غرف التصريف، ومعالجة بعض المواقع التي قد يطرأ فيها تجمعات للمياه، فيما أنجز العمل على مستوى تنظيف مجاري الشعاب والأودية من العوائق والمخلفات، وفي مقدمتها مجرى وادي الرمة الذي يعبر شمال عنيزة، وذلك لضمان جريان الأودية والشعاب بشكل سليم وسلس، إضافة لتنظيف المسايل الرئيسة داخل المدينة والتأكد من سلامة مضخاتها وجاهزيتها للعمل، مع التأكد من جاهزية فرق الطوارئ على مدار الساعة لفترة موسم الأمطار كاملة، للتعامل مع أي حالات طارئة قد تحدث خلال وقت هطول الأمطار.// انتهى //23:32ت م0160