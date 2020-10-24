تونس 6 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسالتقى وزير الدولة التونسي محمد علي النفطي في العاصمة التونسية اليوم بمدير عام المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات محمد بن عمر.وتناول الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون القائمة بين تونس والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال، إلى جانب استعراض أنشطة المنظمة وبرامج عملها خلال الفترة المُقبلة، لمزيد تعزيز التعاون والتكامل في قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات في المنطقة العربية.// انتهى //00:00ت م0161