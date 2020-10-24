الرباط 6 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسقررت الحكومة المغربية اليوم، اتخاذ عدة تدابير وقائية صارمة على مستوى مدينة الدار البيضاء (أكبر مدينة مغربية) والمدن المجاورة لها، ابتداءً من الأحد المقبل على الساعة التاسعة ليلاً، جراء الارتفاع المتواصل لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وأوضح بيان صادر عن رئاسة الحكومة المغربية أن هذا القرار، الذي جاء بناء على خلاصات عمليات التتبع اليومي والتقييم المنتظم، ينص على منع جميع أشكال التنقل الليلي ما بين الساعة 9 مساءً والسادسة صباحاً، باستثناء التنقلات لأسباب صحية أو مهنية، وإلزامية التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى المدن المعنية، وإغلاق الملاعب الرياضية، والمنتزهات، وإلزامية إغلاق المطاعم والمقاه على الساعة 8 مساءً.وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تشمل أيضاً إغلاق جميع المتاجر والمحال التجارية الكبرى على الساعة 8 مساءً؛ وتوقيف التنقل عبر حافلات النقل العمومي والطرامواي، على الساعة التاسعة مساءً؛ وإغلاق أسواق القرب على الساعة 3 زوالاً؛ فضلاً عن تشجيع العمل عن بعد في الحالات التي تسمح بذلك، إضافة إلى استمرار منع التجمعات التي يفوق عدد أفرادها 10 أشخاص.// انتهى //00:08ت م0163