كوناكري 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسدوت أصوات إطلاق النار في كوناكري عاصمة غينيا، اليوم، وفرقت قوات الأمن محتجين، بعدما أظهرت النتائج فوز الرئيس ألفا كوندي بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية، تقول المعارضة إنها غير دستورية.وأفاد شهود عيان أن دوي إطلاق نار سُمع في حي سونفونيا في العاصمة كوناكري حيث اشتبك أنصار ديالو مع قوات الأمن.وأظهرت نتائج أولية من لجنة الانتخابات الليلة الماضية أن كوندي (82 عاما) حصل على نحو مثلي عدد أصوات أقرب منافسيه، مرشح المعارضة سيلو دالين ديالو بعد فرز 37 من 38 دائرة.ودعا ائتلاف معارض يسمى الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور إلى مظاهرات في أنحاء البلاد بدءا من يوم الاثنين.وأثار قرار كوندي الترشح لولاية ثالثة احتجاجات متكررة خلال العام الماضي، مما أدى إلى مقتل العشرات، بينهم 17 على الأقل في اشتباكات منذ الانتخابات التي جرت يوم الأحد.// انتهى //02:08ت م0167