الأحساء 06ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسأطلقت جمعية تفاؤل الخيرية لمكافحة السرطان في محافظة الأحساء، بالتعاون مع صحة الأحساء مساء اليوم، معرضها التوعوي في محطته الرابعة تحت شعار" الرحلة آمنة.. أفحصي الآن" وذلك في أحد الأسواق التجارية الكبرى بالمحافظة.وتتضمن فعاليات المعرض الذي يستمر لمدة يومين، التعريف بسرطان الثدي وأعراضه وعلاجه، وخطورته والإبكار في الكشف عنه، وتوعية السيدات بأهمية إجراء الفحوصات المبكرة، والدورية؛ لاكتشاف التغيرات غير الطبيعية لديهن، وإجراء الفحص الذاتي.ونوه عضو مجلس إدارة الجمعية أحمد بالغنيم، عن دور الجمعية وخططها الاستراتيجية وبرامجها وأنشطتها التوعوية والتثقيفية في نشر ثقافة الكشف المبكر عن الأورام، والتعريف بما تقدمه الجمعية من برامج وخدمات، والحد من انتشار مرض السرطان في أوساط المجتمع.‏‪// انتهى//‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬02:08ت م0168