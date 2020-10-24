القاهرة 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسأعلن البنك المركزي المصري موافقته على قرار مجلس إدارة البنك التجاري الدولي بتعيين الدكتور شريف سامي - عضو مجلس إدارة البنك والرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية- رئيساً غير تنفيذي لمجلس إدارة البنك التجاري الدولي، اعتباراً من تاريخه.وذكر البنك المركزي في بيان له اليوم أن محافظ المركزي طارق عامر إجتمع مع مجلس إدارة البنك التجاري الدولي والذي تعهد بإعداد خطة إجراءات تصحيحية لتدارك الملاحظات الرقابية للبنك المركزي ، على الأخص فيما يتعلق بالرقابة الداخلية ومخاطر الائتمان والعمليات المصرفية.//انتهى//02:15ت م0169