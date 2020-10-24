القاهرة 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسرحب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي بالاتفاق الموقع اليوم بين أطراف اللجنة العسكرية المشتركة من حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي لوقف إطلاق النار بشكلٍ دائم في جميع أنحاء ليبيا .وأكد العسومي في بيان له اليوم أن هذا الاتفاق يُمثل خطوة هامة لحل الأزمة وإنهاء الصراع واستقرار دولة ليبيا، مشيداً بالروح الايجابية للأطراف الليبية التي ظهرت في أول اجتماع مباشر استضافته مصر نهاية سبتمبر الماضي، وصولاً لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار اليوم برعاية الأمم المتحدة.وناشد رئيس البرلمان العربي جميع الأطراف الليبية لمواصلة الجهود واستثمار هذه اللحظة التاريخية من أجل البناء عليها لإنجاح المسار السياسي بما يُسهم في حل الأزمة الليبية حلاً نهائياً يضمن استقرار ليبيا ووحدة أراضيها ويُحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية والازهار.وأكد العسومي دعم البرلمان العربي ومساندته لكافة الجهود التي تدعم التسوية السياسية الشاملة في دولة ليبيا التي ترتضيها الأطراف الليبية والشعب الليبي بعيداً عن التدخلات الخارجية.//انتهى//02:19ت م0170