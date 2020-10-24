عام / البرازيل تسجل 30026 إصابة جديدة بفيروس كورونا و571 وفاة
السبت 1442/3/7 هـ الموافق 2020/10/24 م واس
ريو دي جانيرو 06ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واس
قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الجمعة إن البلاد سجلت 30026إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إلى جانب 571 وفاة جراء مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.
وسجلت البرازيل أكثر من 5.3 مليون إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 156471 حالة، وفق بيانات الوزارة.
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