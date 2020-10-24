ريو دي جانيرو 06ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسقالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الجمعة إن البلاد سجلت 30026إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إلى جانب 571 وفاة جراء مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.وسجلت البرازيل أكثر من 5.3 مليون إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 156471 حالة، وفق بيانات الوزارة.// انتهى //02:46ت م0171