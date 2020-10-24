نواكشوط 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، استعداد بلاده للعمل مع منظمة الأمم المتحدة يدًا بيد، في كافة المجالات، انطلاقًا من برنامج الحكومة الذي أكد عليه الرئيس الموريتاني، من خلال اهتمامه بالتعاون متعدد الأطراف.وأضاف الوزير الموريتاني، في كلمة ألقاها اليوم ، عبر تقنية الفيديو، بمناسبة الذكرى الخامس والسبعين لمنظمة الأمم المتحدة الذي يصادف الرابع والعشرين أكتوبر من كل سنة، أن فكرة إلغاء المديونية عن الدول الأفريقية بسبب جائحة كورونا التي طالبت بها موريتانيا أصبحت في الوقت الحالي أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.ولفت النظر إلى أن إلغاء المديونية عن الدول الأفريقية لا يمكن تحقيقه إلا في إطار التعاون مع الأمم المتحدة.// انتهى //02:47ت م0172