رياضي / "الأهلي" المصري يتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الوداد المغربي (3-1)
السبت 1442/3/7 هـ الموافق 2020/10/24 م واس
القاهرة 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واس
صعد فريق الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز على ضيفه الوداد البيضاوي المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة، التي جمعتهما مساء اليوم ، باستاد القاهرة الدولي ضمن إياب الدور نصف النهائي للمسابقة ليصل بإجمالي نتيجتي لقائي الذهاب والإياب (5-1).
وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة نادي الزمالك المصري والرجاء البيضاوي المغربي المقرر إقامتها في استاد القاهرة الدولي أول نوفمبر المقبل.
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