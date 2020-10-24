القاهرة 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسصعد فريق الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز على ضيفه الوداد البيضاوي المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة، التي جمعتهما مساء اليوم ، باستاد القاهرة الدولي ضمن إياب الدور نصف النهائي للمسابقة ليصل بإجمالي نتيجتي لقائي الذهاب والإياب (5-1).وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة نادي الزمالك المصري والرجاء البيضاوي المغربي المقرر إقامتها في استاد القاهرة الدولي أول نوفمبر المقبل.//انتهى//02:53ت م0173