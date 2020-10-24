تونس 06 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 23 أكتوبر 2020 م واسأوقفت عناصر من الأمن بمدينة سبيطلة بمحافظة القصرين وسط غرب تونس، 5 أشخاص يشتبه في انتمائهم الى تنظيم إرهابي، وفق مصدر امني بالجهة.وأفاد المصدر الأمني في تصريح اليوم، أن الموقوفين المذكورين قاموا برصد دوريات أمنية بالمنطقة، ومجدوا العملية الإرهابية، التي جدت الشهر الماصي بمحافظة سوسة وأدت إلى مقتل عنصر امني وإصابة آخر.وأضاف انه تم التحفظ على العناصر، لمزيد التحري في شانهم.// انتهى //02:53ت م0174