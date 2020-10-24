جدة 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واستنظم جمعية حماية الأسرة الخيرية بمحافظة جدة يوم غد الأحد - عن بعد -، برنامجًا تدريبيًا عن نظام الحماية من الإيذاء.ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى الثقافة القانونية بخصوص نظام الحماية من الإيذاء بشكل عام، وتأهيل وتدريب الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين المرشدين الأسريين والعاملين في مجال حماية الأسرة.وتناقش محاور البرنامج على مدى أربعة مواد نظام الحماية من الايذاء بصورة شاملة والتعرف على بنودها وعناصرها، وتنظيم التعامل مع حالات العنف و الإيذاء، إضافة إلى الجوانب الطبية والقانونية في فحص الضحية.// انتهى //07:07ت م0004