طرابلس 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسابرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، توقيع وفدا حكومة الوفاق والقيادة العامة في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في جنيف اتفاق شامل ودائم لوقف اطلاق النار، وتضمن الاتفاق إخلاء خطوط التماس من الوحدات العسكرية ومغادرة المرتزقة في غضون ثلاثة أشهر، إضافة إلى تشكيل قوة عسكرية مشتركة، وإيقاف «خطاب الكراهية» وفتح الطرق في كل مناطق البلاد.واشارت الصحف إلى ترحيب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إن اتفاق وقف إطلاق نار دائم، «يحقن الدماء، ويرفع المعانا عن المواطنين، ويمهد الطريق لنجاح المسارات الأخرى الاقتصادية والسياسية، مشيدا بدور بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا في الوصول إلى الاتفاق ، مؤكدا على بناء الدولة المدنية الحديثة، فلا عودة إلى الوراء .وبينت الصحف الترحيب المحلى الواسع لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجيش وقوات الوفاق في جنيف برعاية أممية ، ووردت الترحيب من العديد من المؤسسات المحلية والقوى السياسية والقوى الحزبية والقوى البرلمانية وكذلك القوى العسكرية ،موضحين إن هذا الاتفاق من شأنه أن ينهي حالة الاقتتال ويحقن دماء الليبيين ويساهم في تحقيق الاستقرار والأمن وتوحيد مؤسسات الدولة.واهتمت الصحف بإعلان المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، عن رفع حالة القوة القاهرة، عن ميناءي السدرة ورأس لانوف، موضحة إنه تم إعطاء التعليمات بمباشرة ترتيبات الإنتاج بمراعاة معايير الأمن والسلامة العامة وسلامة العمليات، بعدما تأكد للمؤسسة الوطنية للنفط مغادرة القوات الأجنبية بمنطقة الميناءين.ونقلت الصحف ترحيب العديد من الدول العربية باتفاق وقف اطلاق النار الدائم ، مبينة ان الترحيب جاء من المملكة العربية السعودية ، ومصر ، وتونس ، والمملكة الاردنية ،ومن الامانة العامة للجامعة العربية، مطلعين أن يمهد الاتفاق الطريق لإنجاح التفاهمات الخاصة بالمسارين السياسي والاقتصادي، بما يسهم في تدشين عهد جديد يُحقق الأمن والسلام.كما تناولت العديد من الدول الأوربية باتفاق وقف إطلاق النار الدائم برعاية أممية، مبينة ان الترحيب جاء من أمريكا ، فرنسا ، والمانيا وايطاليا ، ومن الاتحاد الأوربي ، وحثوا على دعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار «بحسن نية»، مؤكدة أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم، يمهد لمزيد من التقدم في منتدى الحوار السياسي الليبي الذي سيبدأ الأسبوع المقبل بهدف التوصل إلى حل دائم للصراع.وعرجت الصحف على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، وقال إن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، يعتبر «خطوة أساسية» نحو السلام والاستقرار، موضحا أن الاتفاق خطوة أساسية نحو السلام والاستقرار في ليبيا، لكن هناك الكثير من العمل الشاق في الانتظار، مطالبا المجتمع الدولي بدعم الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، الذي تم الاتفاق عليه.// انتهى //07:15ت م0006