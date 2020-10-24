عام / الصين تسجل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا
السبت 1442/3/7 هـ الموافق 2020/10/24 م واس
شنغهاي 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واس
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت إن البر الرئيسي سجل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم الجمعة صعودا من 18 إصابة في اليوم السابق.
وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.
وقالت اللجنة إنه بحلول الجمعة بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي 85775 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
// انتهى //
07:18ت م
0009