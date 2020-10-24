شنغهاي 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت إن البر الرئيسي سجل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم الجمعة صعودا من 18 إصابة في اليوم السابق.وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.وقالت اللجنة إنه بحلول الجمعة بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي 85775 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.// انتهى //07:18ت م0009