اقتصادي / "الوقف .. من الفكرة حتى التأسيس" محاضرة بغرفة المدينة المنورة
السبت 1442/3/7 هـ الموافق 2020/10/24 م واس
المدينة المنورة 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واس
تعقد الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة يوم غد الأحد , محاضرة بعنوان "الوقف .. من الفكرة حتى التأسيس" يلقيها نائب رئيس لجنة الأوقاف بالغرفة الدكتور عبدالعزيز بن شلوة الشاماني, وذلك عبر منصة البثّ المباشر .
ودعت غرفة المدينة المنورة المهتمين وأفراد المجتمع لحضور الفعالية التي تهدف إلى التعريف بالوقف وفضله, وأبوابه, والخطوات الإجرائية لتسجيل الوقف.
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