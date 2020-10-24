الرياض 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنّئ رئيس زامبيا بذكرى الاستقلال.المملكة ترحب بالاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار بليبيا.د. المعيقلي: الستر نعمة وهِبَة من الخالق.د. الثبيتي: لا يجافي الله عبداً علق قلبه به.تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المميزة بين إمارات المناطق.اعتراض وتدمير طائرتي «درون» مفخختين.تسجيل 383 إصابة مؤكدة وتعافي 397 حالة.«محلي الخرج» يناقش مقومات التنمية."هدف" وأكاديمية مسك يدعوان إلى التسجيل في سبع دورات تدريبية.نيابة عن أمير القصيم.. الوزان يدشن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.مبادرة "معتمرون".. تفعيل التقنية في جميع الخدمات.الدولة تتحمل رسوم إقامة أولاد المواطنة السعودية المتزوجة من أجنبي.اتفاق علاقات سوداني إسرائيلي برعاية أميركية.طرفا النزاع الليبي يوقّعان على «اتفاق دائم» لوقف إطلاق النار.تواصل القتال الأذري - الأرميني قبل ساعات من محادثات السلام.د. الحجرف: تصريحات ماكرون تزيد من نشر ثقافة الكراهية.مناظرة حادة بين ترمب وبايدن.. واتهامات بالفساد من الطرفين.// يتبع //07:58ت م0011