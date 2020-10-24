بيروت 7 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالمساعي والمشورات التي يجريها الرئيس المكلف سعد الحريري لتأليف الحكومة المنتظرة .ونقلت عن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو دعوته لدول العالم إلى تصنيف حزب الله كليا منظمة إرهابية.وركزت إقليميا على الإتفاق الدائم لوقف إطلاق النار الذي وقعه طرفا النزاع في ليبيا بمفعول فوري بعد محادثات استمرت ٥ أيام في جنيف برعاية الأمم المتحدة .// انتهى //08:44ت م0016