القاهرة 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ضرورة الالتزام الدقيق بمعايير ومواصفات الطرق الحرة وتطبيقها خاصة الطريق الدائري الأوسطي والالتزام بالتوقيتات الزمنية والإنشائية المتفق عليها.وتحدثت عن انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري في ١٤ محافظة اليوم، حيث ستجرى عمليات الاقتراع في ١٠ آلاف لجنة وتستمر حتى يوم الغد.وأنبأت صحف السبت عن توصل الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في عموم البلاد خلال المفاوضات الجارية بينهما في جنيف.وأشارت في الإطار ذاته إلى ترحيب مصر باتفاق وقف اطلاق النار الدائم في ليبيا ودعوتها الدول المنخرطة في الشأن الليبي إلى الاسهام في الجهد الحالي وضمان عدم التصعيد.ونشرت صحف القاهرة إعلان مجلس السيادة الانتقالي في السودان توقيع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب رسميًا على قرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.// انتهى //08:58ت م0017