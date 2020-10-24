إسلام آباد 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم قرار مجموعة العمل المالي ـ فاتف ـ في اجتماعها المنعقد في باريس أمس إبقاء باكستان على قائمتها الرمادية لمراقبة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال .وتابعت فرض السلطات الباكستانية إجراءات صارمة في الأماكن العامة للسيطرة على فيروس كورونا الذي بدأ ينتشر بشكل سريع مرة أخرى في المدن الباكستانية.وعرجت على اتفاق باكستان والأرجنتين على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبخاصة في مجالي الاقتصاد والتجارة.وتطرقت إلى لقاء رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أمس برئيس البرلمان الأفغاني رحمان رحماني لبحث العلاقات الثنائية وعملية السلام والمصالحة الأفغانية.وتحدثت عن عزم الحكومة الباكستانية على دعم قطاع الصناعة في البلاده لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.وتناقلت أفغانياً أنباء مقتل عشرين عنصرا من القوات الأفغانية في هجوم مسلح لحركة طالبان على موقع عسكري، في ولاية نمروز غرب أفغانستان.وفي الشأن الإقليمي أخبرت عن تخييم ضباب كثيف وسام في أجواء العاصمة الهندية نيودلهي، وإعلان الصين رفضها المشاركة في المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية للحد من التسلح النووي.// انتهى //09:37ت م0019