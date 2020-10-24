رام الله 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا حيث ،أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 4 وفيات، و513 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و609 حالات تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.وسلطت صحف الصباح الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، 10 مواطنين فلسطينيين من الضفة بينهم فتية، فيما أصيب 5 شبان برصاص الاحتلال المعدني المغلف بالمطاط ، خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية.ونشرت خبر قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إلغاء تجميد الاعتقال الإداري للأسير ماهر الأخرس، المضرب عن الطعام لليوم الـ 89 على التوالي، ونقلته من مستشفى "كابلان" الإسرائيلي، إلى سجن "عيادة الرملة".وأخبرت صحف فلسطين دوليًا عن مواصلة الناخبين الأميركيين التصويت في الانتخابات الرئاسية ضمن الاقتراع المبكر في الولايات التي تسمح قوانينها بذلك، لا سيما في تكساس وكاليفورنيا وفلوريدا.// انتهى //10:54ت م0020