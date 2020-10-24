القاهرة 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسانطلقت اليوم عملية تصويت المصريين في الداخل بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، في 14 محافظة، وتستمر إلى يوم غد، حيث يحق التصويت لنحو 33 مليون ناخب من المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين.ويتنافس في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 1879 مرشحًا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و 4 قوائم بالدائرتين المخصصتين لنظام القائمة.وتجرى انتخابات المرحلة الأولى في ١٤ محافظة هي "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح".//انتهى//11:08ت م0021