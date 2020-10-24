بغداد 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واستناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم عددا من القضايا المحلية ذات التاثير المباشر على حركة الاقتصاد العراقي , مبرزة الأزمة المالية التي يمر بها العراق بسبب تدني أسعار النفط وتراجع عائداته المالية ,فضلا عن تفشي جائحة كورونا وانعكاساتها السلبية على مجمل الوضع الاقتصادي في البلاد.واهتمت بإعلان وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي دعم المنظمات الدولية والدول الصناعية للورقة البيضاء التي اعتمدتها حكومته مؤخراً بهدف إصلاح الوضع المالي والاقتصادي في البلاد, وتأكيده حصولها على تأييد الدول الصناعية والمنظمات الدولية.وعرجت صحف اليوم على الوضع الوبائي في العراق الناجم عن تفشي جائحة كورونا, وإعلان رئيس فريق الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية عزم المنظمة تقديم مساعدات طبية للعراق خلال الثلث الأخير من العام الحالي تقدر بنحو مليوني دولار، وذلك لدعم القطاع الصحي العراقي في مواجهة وباء كورونا.وتناولت في الشأن الأمني إعلان قيادة العمليات المشتركة عن افتتاح أول مركزين للتنسيق الأمني بين بغداد وأربيل ،تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين القوات الاتحادية و حرس الاقليم بهدف الوقوف على طبيعة التهديدات الأمنية وملاحقة بقايا عصابات "داعش" الإرهابية ومعالجة الثغرات الأمنية التي يتسللون منها .وتطرقت صحف بغداد إلى الدعوات النيابية لتقصي حجم الأموال العراقية المهربة للخارج وتفعيل التشريعات القانونية اللازمة في هذا المجال,منوهة بالحاجة إلى تعاون دولي للمضي باستردادها، وضرورة وقف عمليات غسيل الأموال من خلال مراقبة التحويلات المالية بشكل دقيق، مؤكدة بأن غسيل الأموال يعد أحد أسباب تدمير الاقتصاد العراقي، والأزمة المالية الحالية.// انتهى //11:08ت م0022