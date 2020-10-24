نيودلهي 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسأعلنت الحكومة الهندية اليوم تسجيل 650 حالة وفاة و53370 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة ورعاية الاسرة الهندية في بيان صحفي: إن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع إلى 117956 شخصا فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 7814682 شخصا وسط انتشار الجائحة في 35 ولاية هندية.وأضافت الوزارة أن عدد حالات التعافي ارتفع إلى 7016046 شخصا.// انتهى //11:08ت م0023