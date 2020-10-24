الخرطوم 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم الضوء ،على توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس ، على قرار محو اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.ونقلت عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت أمس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين بالمنطقة الجنوبية .وأخبرت عن توقيع وفد حكومة الوفاق والقيادة العامة في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في جنيف أمس اتفاقا شاملا ودائما لوقف إطلاق النار، وتضمن إخلاء خطوط التماس من الوحدات العسكرية ومغادرة المرتزقة في غضون ثلاثة أشهر .ولفتت الانتباه إلى القاء جهاز الأمن الوطني العراقي، أمس القبض على 10 عناصر من الخلايا النائمة لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى.وأشارت صحف السبت إلى مقتل عشرين عنصرا من القوات الأفغانية في هجوم مسلح لحركة طالبان على موقع عسكري، في ولاية نيمروز غرب أفغانستان.وعرجت على بدء رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، أمس استشارته لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.ونشرت إعلان الجيش المالي استعادة السيطرة على قرية فارا بوجو في وسط البلاد يسكنها أكثر من ألفي شخص بعد أن حاصرها إرهابيون قبل أكثر من أسبوع.وتطرقت إلى تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس ، أنه سيكون على بلاده أن تتعايش مع فيروس كورونا المستجد حتى الصيف المقبل على الأقل.//انتهى//11:09ت م0025