موسكو 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واساعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 296 حالة وفاة بالاضافة الى 16521 اصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الماضية.وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في بيان إن الحصيلة الاجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 25821 وفاة و1497167 اصابة بالفيروس التاجي.وذكر البيان ان عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء في نفس الفترة بلغ 11567 ليرتفع اجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي الى 1130818.// انتهى //11:37ت م0027