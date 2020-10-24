مكة المكرمة 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسكشفت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة عن عدد الأسر المستفيدة من خِدْمات الإرشاد والإصلاح الأسري منذ بداية عام 2020 م , حيث وصل حتى الآن إلى 9244 أسرة قُدمت لهم 10945 جلسة استشارية متنوعة.وأوضح رئيس مجلس إدارة المودة المهندس فيصل السمنودي أن مشكلة الانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي لأحد الزوجين من المشكلات الجديدة التي ظهرت على السطح مؤخراً، ويرجع ذلك للوقت الطويل الذي يقضيه أحد الزوجين في استخدام الجوال والانتقال من منصة إلى أخرى ما يؤدي إلى إهمال بعض الواجبات الزوجية بالإضافة لآثار أخرى مترتبة عليها مثل المقارنات المستمرة بما يراه في وسائل التواصل بواقعه الحالي.وبين أن المودة استقبلت منذ بداية عام 2020 م العديد من الحالات التي طلب الاستشارات ، وكانت نسبة الاستشارات الاجتماعية من إجمالي عدد الاستشارات هي 40% والاستشارات النفسية 21% والاستشارات التربوية والسلوكية 20% وبلغت الاستشارات القانونية 12% والاستشارات الاقتصادية 6%، لافتاً النظر إلى أن عدد الحالات الواردة للهاتف الاستشاري بلغ 6123 حالة ، وعدد حالات الإرشاد الإلكتروني بلغ 1409 حالات فيما بلغت حالات الإرشاد بالمقابلة 1932 حالة ، وعدد الحالات الواردة عبر التطبيق 457 حالة ، وعدد حالات التهيئة والتدرج التي تقدمه المودة للأطفال 595 حالة ، وأن قسم اضطرابات الطفولة قدم خدمته لـ 661 حالة.وأكد رئيس مجلس الإدارة أن جميع الحالات الواردة للمودة لطلب الاستشارات تعامل بسرية وخصوصية كاملة ولا يطلب منهم الاسم بل رقم الملف فقط ، ويتم الرد عليها من قبل مستشارين مختصين في الإصلاح والإرشاد الأسري من ذوي الكفاءة العالية يتم تطبيق عليهم أكثر من 100 معيار لتقديم الاستشارات الأسرية .يذكر أن جمعية المودة وقعت مؤخراً مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع حوكمة وتصنيف مراكز الإرشاد الأسري بالمملكة، وأن المودة تقدم الاستشارات الأسرية والتربوية والنفسية والقانونية بالإضافة للاستشارات الاجتماعية وجميع الاستشارات تقدم مجاناً.// انتهى //11:42ت م0028