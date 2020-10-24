نجران 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسينظم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بالتعاون مع مجلس شباب منطقة نجران، غداً ديوانية حوار عن بُعد تحت عنوان: "دور الشباب في تعزيز النسيج المجتمعي "، وذلك عند الساعة 8:00 مساء.ويتناول اللقاء مفهوم النسيج المجتمعي، ودور الإعلام في ترسيخ قيم التعايش المجتمعي بين الشباب، وأثر تماسك النسيج المجتمعي على المجتمع.ويأتي تنظيم اللقاء تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بين مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ومجلس شباب منطقة نجران، التي تتضمن تنفيذ برامج وأنشطة تسهم في تحقيق أهداف المركز، ونشر رسالته بترسيخ ثقافة الحوار وتعزيز قيم التعايش والتسامح والتلاحم بين كافة الأطياف الفكرية، خصوصًا لدى شريحة الشباب، والاستفادة من طاقاتهم في صناعة مبادرات متميزة تخدم مشروعات التلاحم الوطني وتعزز وترسخ قيم الحوار والتعايش والتسامح الوسطية والاعتدال.// انتهى //11:44ت م0029