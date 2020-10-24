الجزائر 07 ربيع الاول 1442 هـ الموافق 24 اكتوبر 2020 م واسرحبت الجزائر اليوم بتوقيع الأطراف الليبية المشاركة في حوار اللجنة العسكرية (5+5) بجنيف على اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة ، متمنية أن يكون مستداما وملزما ومحترما، داعية كافة المكونات الليبية إلى الالتزام به وتطبيقه بصدق وحسن نية.وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان إن الجزائر تعد هذا الاتفاق بارقة أمل حقيقية لإنجاح مسار الحوار الوطني الشامل من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي يراعي المصلحة العليا لليبيا وشعبها .وأضاف المصدر أن الجزائر تذكّر بموقفها الثابت والمبدئي الداعي إلى ضرورة الوصول إلى تسوية سياسية سلمية عبر حوار ليبي ليبي يفضي إلى إقامة مؤسسات سياسية شرعية وموحدة عبر انتخابات نزيهة وشفافة وجامعة لإخراج البلد من الأزمة التي يعانيها، وبأنها لن تدخر أي جهد للوصول إلى حل سياسي سلمي يضمن وحدة الشعب الليبي وسيادته والعيش في كنف الأمن والاستقرار بعيدا عن أي تدخل أجنبي.// انتهى //12:36ت م0030