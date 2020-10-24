الجزائر 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 04 أكتوبر 2020م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، تجديد وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم، خلال مشاركته في الاجتماع الـ 16 لوزراء الخارجية منتدى الحوار بين دول غرب المتوسط (5+5)، تمسك الجزائر بحلّ سياسي للأزمة الليبية واستعدادها الدائم للعمل لأجل عودة الاستقرار لهذا البلد.وسلطت الضوء على توقيع الأطراف الليبية المتحاورة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة المنعقدة في جنيف السويسرية أمس على اتفاق وقف دائم لإطلاق النار ضمن خطوة مفصلية على مسار استتباب الأمن وعودة الاستقرار إلى ليبيا.وعرجت على الوضع في لبنان، مشيرة إلى تكليف الرئيس اللبناني ميشال عون، زعيم تيار المستقبل سعد الحريري، بتشكيل الحكومة الجديدة، وسط توقعات أن يواجه الحريري مهمة صعبة بسبب انقسامات سياسية حادة.وأخبرت عن تجدد المعارك في إقليم ناغورني كاراباخ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، بعد انهيار الهدنة التي وقعها الجانبان سابقا برعاية روسية، في حين أعلنت أرمينيا استعدادها لوقف إطلاق النار.//انتهى//12:49ت م0032