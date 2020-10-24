تونس 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم ترحيب تونس باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين وفدي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في جنيف، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وعدته خطوة مهمة نحو تحقيق التسوية السياسية الليبية الشاملة والدائمة، مثمنة في بيان صادر عن وزارة خارجيتها ما تميزت به هذه الاجتماعات من روح إيجابية وأجواء الثقة التي سادت المحادثات بين مختلف الأطراف الليبية.وأخبرت في متابعتها للوضع الوبائي في تونس عن تسجيل 1322 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 الساعة الماضية ، و44 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس إلى 47214 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 784 شخصًا.وألقت صحف السبت الضوء على احتدام التنافس بين المرشحين للانتخابات الرئاسية الامريكية ، وقالت إنه قبل أيام من مناظرة الخميس القادم كثّف المرشحان للانتخابات الرئاسية الأمريكية حملتيهما الانتخابية .وتطرقت إلى توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن تبلغ مبيعات اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا المستجد في العالم نحو 100 مليار دولار سنويا، داعيا خلال اجتماع جرى أمس مع صناعيين ورجال أعمال روس، الشركات المنتجة للقاحات في روسيا للمشاركة بشكل أكبر في إنتاج اللقاح لضمان إنتاج الكمية المطلوبة من اللقاحات، خاصة أن جميع اللقاحات تعمل، وبشكل فعال.وأوردت صحف تونس إعلان جهاز الأمن الاتحادي الروسي أنه أحبط هجوما إرهابيا بقنبلة في موسكو واعتقل رجلا كان يحضّر لتفجير قنبلة في مبنى حكومي، مشيرة إلى أن الأمن الروسي وصف الرجل بأنه مواطن من آسيا الوسطى، وقال إنه كان يعمل بموجب تعليمات من جماعة إرهابية دولية.// انتهى //12:50ت م0033